Решить уравнения помогите пожалуйста спасибо заранее 120+х*3=375 24000 раздилить (х-12)=80 ?? разделить 26+1654+2610
Математика
Решить уравнения помогите пожалуйста спасибо заранее 120+х*3=375 24000 раздилить (х-12)=80 ?? разделить 26+1654+2610
Ответ(ы):
Гость:
120+(х*3)=375 24000:(х-12)=80 х*3=375-120 х-12=24000:80 х*3=255 х-12=300 х=255:3 х=300+12 х=85 х=312 120+(85*3)=375 24000:(312-12)=80 375=375 80=80
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