Решить уравнения помогите пожалуйста спасибо заранее 120+х*3=375 24000 раздилить (х-12)=80 ?? разделить 26+1654+2610

Математика
Решить уравнения помогите пожалуйста спасибо заранее 120+х*3=375 24000 раздилить (х-12)=80 ?? разделить 26+1654+2610
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
120+(х*3)=375                24000:(х-12)=80 х*3=375-120                    х-12=24000:80 х*3=255                            х-12=300 х=255:3                             х=300+12 х=85                                  х=312 120+(85*3)=375               24000:(312-12)=80 375=375                            80=80
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