После того как на вязание варежки для внуков бабушка израсходовала 8 мотков пряжи по 95 г каждый у нее осталось еще 2 таких же мотка пряжи. сколько всего граммов пряжи было у бабушки?
Математика
После того как на вязание варежки для внуков бабушка израсходовала 8 мотков пряжи по 95 г каждый у нее осталось еще 2 таких же мотка пряжи. сколько всего граммов пряжи было у бабушки?
Ответ(ы):
Гость:
Ответ : У бабушки было пряжи : (8 + 2) * 95 = 950 г
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Леля купила бутылку напитка за 20 рублей. Какова цена самой бутылки, если известно, что напиток дороже на 19 рублей?
Математика
Химия
34 СРОЧНО Рассчитайте массу калия, которая может прореагировать с 3,56г техническо?? серы, содержащей 10% примесей песка