После того как на вязание варежки для внуков бабушка израсходовала 8 мотков пряжи по 95 г каждый у нее осталось еще 2 таких же мотка пряжи. сколько всего граммов пряжи было у бабушки?

Математика

После того как на вязание варежки для внуков бабушка израсходовала 8 мотков пряжи по 95 г каждый у нее осталось еще 2 таких же мотка пряжи. сколько всего граммов пряжи было у бабушки?

Автор: Гость