После того как на вязание варежки для внуков бабушка израсходовала 8 мотков пряжи по 95 г каждый у нее осталось еще 2 таких же мотка пряжи. сколько всего граммов пряжи было у бабушки?

Математика
После того как на вязание варежки для внуков бабушка израсходовала 8 мотков пряжи по 95 г каждый у нее осталось еще 2 таких же мотка пряжи. сколько всего граммов пряжи было у бабушки?
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Гость:
Ответ : У бабушки было пряжи : (8 + 2) * 95 = 950 г
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