Изложение по картине Иван царевич и лягушка квакушка
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Изложение по картине Иван царевич и лягушка квакушка
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Картина «Иван-Царевич и Лягушка-Квакушка» написана Билибиным к одноимённой сказке «Царевна-Лягушка». На полотне изображён момент, когда царский сын Иван нашёл пущенную им стрелу на болоте в лапах лягушки. Мы видим его изумление и застывший вопрос на лице. Конечно, сложно принять, что лягушка должна стать его женой. Но деваться некуда. Указ отца — это закон. Иван изображён в русском костюме, который указывает на его принадлежность к царской семье. Длинный, вышитый узором кафтан, подпоясан шарфом с орнаментом. Головной убор красно-коричневого цвета с золотистой отделкой. За поясом висит красивый нож. В руках Иван держит лук, из которого была выпущена стрела, прилетевшая в лапы лягушке. Сама лягушка изображена на картине в коричнево-зелёном цвете. Она пристально смотрит на Ивана и ждёт его решения.
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