Помогите пожалуйста (149)
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Помогите пожалуйста (149)
Ответ(ы):
Гость:
Я куплю ему подарок и пойду поздравлять его. Мама сделала тесто, мы испечем пирог. Холодный ветер дует в лицо.Собрали
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