Просклонять по падежам словосочетание обе ученицы
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Просклонять по падежам словосочетание обе ученицы
Ответ(ы):
Гость:
И.п обе ученицы Р.п обеих учениц Д.п обеим ученицам В.п обе ученицы Т.п обеями ученицами П.п о обеих учениц
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