Просклонять по падежам словосочетание обе ученицы

Русский язык
Просклонять по падежам словосочетание обе ученицы
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
И.п обе ученицы Р.п  обеих учениц Д.п  обеим ученицам В.п  обе ученицы Т.п  обеями ученицами П.п о обеих учениц
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