Угол ВАС между касательными АВ и АС к окружности равен 60градусов, а длина ломанной ВАС равна 1 м. Найти расстояние между точками касания В и С.

Геометрия
Угол ВАС между касательными АВ и АС к окружности равен 60градусов, а длина ломанной ВАС равна 1 м. Найти расстояние между точками касания В и С.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Треугольник ВАС равнобедренный, значит все углы по 60°, все стороны по 0,5 метра.
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