Угол ВАС между касательными АВ и АС к окружности равен 60градусов, а длина ломанной ВАС равна 1 м. Найти расстояние между точками касания В и С.

Геометрия

Угол ВАС между касательными АВ и АС к окружности равен 60градусов, а длина ломанной ВАС равна 1 м. Найти расстояние между точками касания В и С.

Автор: Гость