Купили 200 граммов кофе и заплатили за покупку 36 руб. 80 коп. Вычислите цену килограм??а кофе
Математика
Купили 200 граммов кофе и заплатили за покупку 36 руб. 80 коп. Вычислите цену килограм??а кофе
Ответ(ы):
Гость:
36 руб.80 коп.*5=184(руб.)-1 килограмм кофе
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