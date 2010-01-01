Из двух городов городов вышли одновременно навстречу друг другу поезда и встрети??ись через 18 часов.Определи скорость каждого поезда,если расстояние между городами 1620км,а скорость одного поезда на 10км больше,чем скорость д...
Математика
Из двух городов городов вышли одновременно навстречу друг другу поезда и встрети??ись через 18 часов.Определи скорость каждого поезда,если расстояние между городами 1620км,а скорость одного поезда на 10км больше,чем скорость другого.
Ответ(ы):
Гость:
1)1620:18=90(км/18ч)-первого поезда 2)90-10=80(км/18ч)-второго поезда Ответ:90км,80км.
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