Как зделать урок №4 в тетради по английскому языку ? 6 классс
Английский язык
Как зделать урок №4 в тетради по английскому языку ? 6 классс
Ответ(ы):
Гость:
Понимаешь дело такое, тетрадий по Англ. языку за 6 класс дохера и без фотки задания ничего небудет. Всегда прикладывай фото к вопросам
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