Электрон, двигаясь в электрическом поле, изменяет свою скорость от 200 км/с до 10000 км/с.Чему равна разность потенциалов между начальной и конечной точками пути?

Физика

Электрон, двигаясь в электрическом поле, изменяет свою скорость от 200 км/с до 10000 км/с.Чему равна разность потенциалов между начальной и конечной точками пути?

Автор: Гость