Электрон, двигаясь в электрическом поле, изменяет свою скорость от 200 км/с до 10000 км/с.Чему равна разность потенциалов между начальной и конечной точками пути?

Физика
Электрон, двигаясь в электрическом поле, изменяет свою скорость от 200 км/с до 10000 км/с.Чему равна разность потенциалов между начальной и конечной точками пути?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Исходим из закона сохранения энергии eΔφ=mv2²/2-mv1²/2 Δφ=m/2e(v2²-v1²)  для электрона е/m ≈1,759*10^11 кл/кг. Обратная величина m/е=0.57*10^(-11) v2²-v1²=10000²-200²=10200*9800≈100*10^6=10^8 км²/с²=10^14 м²/с² Δφ=0.5*0.57*10^(-11)*10^14=0.5*0,57*10³=0,285 кВ
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