-1,2-х=0,6 Х-3,8=-1,9 11-х=-14
Математика
-1,2-х=0,6 Х-3,8=-1,9 11-х=-14
Ответ(ы):
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-1.2-x=6 -x=1.2+0.6 -1x=1.8 |:(-1) x=-1.8
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