Перевести на английский. я нарисовал только что эту картину.
Английский язык
Перевести на английский. я нарисовал только что эту картину.
Ответ(ы):
Гость:
I just drew this picture.
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