ПЕРЕВЕДИТЕ НА АНЛИЙСКИЙ БЕЗ ПЕРЕВОДЧИКА.если бы мудрецами были все то жизнь была ??ы скучной. мудрец не тот кто говорит мудрец тот кто молчит. я не умею признаваться в ошибках. если бы все могли учиться на своих ошибках жизнь б...

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ПЕРЕВЕДИТЕ НА АНЛИЙСКИЙ БЕЗ ПЕРЕВОДЧИКА.если бы мудрецами были все то жизнь была ??ы скучной. мудрец не тот кто говорит мудрец тот кто молчит. я не умею признаваться в ошибках. если бы все могли учиться на своих ошибках жизнь была бы лучше. если бы все могли признавать свои ошибки жизнь была бы проще

Автор: Гость