ПЕРЕВЕДИТЕ НА АНЛИЙСКИЙ БЕЗ ПЕРЕВОДЧИКА.если бы мудрецами были все то жизнь была ??ы скучной. мудрец не тот кто говорит мудрец тот кто молчит. я не умею признаваться в ошибках. если бы все могли учиться на своих ошибках жизнь б...
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ПЕРЕВЕДИТЕ НА АНЛИЙСКИЙ БЕЗ ПЕРЕВОДЧИКА.если бы мудрецами были все то жизнь была ??ы скучной. мудрец не тот кто говорит мудрец тот кто молчит. я не умею признаваться в ошибках. если бы все могли учиться на своих ошибках жизнь была бы лучше. если бы все могли признавать свои ошибки жизнь была бы проще
Ответ(ы):
Гость:
If wise men were all that Life would be dull sage is not one who says that the sage who is silent. I can not admit mistakes. if everyone could learn life was on his error would be better. if all are able to accept their mistakes life would be easier
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