Найдите сторону равнобедренного треугольника если две другие 8см и 2см
Математика
Найдите сторону равнобедренного треугольника если две другие 8см и 2см
Ответ(ы):
Гость:
Искомая сторона 8 см, т.к этот треугольник равнобедренный, а 2+2<8.
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