Из 7 целых 5/9 картофеля магазин продал 3 целых 1/9 сколько тонн картофеля осталось
Математика
Из 7 целых 5/9 картофеля магазин продал 3 целых 1/9 сколько тонн картофеля осталось
Ответ(ы):
Гость:
7целых5/9-3целых1/9=4целых4/9
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