Помогите!!!!!!Срочно!!!!!Пожалуйста!!!!!!!!! Сочинение о добром человеке которого ты вс??ретил в жизни!! Пожалуйста не из интернета!

Гость: Гость:

В гости. Вот я решил пойти в гости. Но они жили далеко. Я пошел на остановку, и встетил там собаку. Она была без ошейника, и видно дворняшка. Сначала я просто прошел мимо, но она так смотрела на меня, что мне пришлось ее забрать. Я приехал к моим родственикам, с собачкой. Лена, мать Гоши мне запретила входить с собакой в дом, так как у Гоши алергия на шерсть. У меня было два варианта, либо бросить собаку на улице, либо уйти. Я выбрал второй вариант. Собачка была так рада, что я ее не оставил на улице! Я шел по дороге домой, и увидел мальчика. Он так посмотрел на собчку, что сразу захотел такую же, но у мамы мальчика не хвотало денег на нее. Я решил отдать собачонку в хорошие руки. Мальчик был так же рад, как и я за него. Когда мальчик вместе со своей собачкой вырос, он каждое лето приезжал ко мне на дачу. Мы с ним ездили рыбачить, купались в озере и многое другое...