Помогите!!!!!!Срочно!!!!!Пожалуйста!!!!!!!!! Сочинение о добром человеке которого ты вс??ретил в жизни!! Пожалуйста не из интернета!
Обществознание
Помогите!!!!!!Срочно!!!!!Пожалуйста!!!!!!!!! Сочинение о добром человеке которого ты вс??ретил в жизни!! Пожалуйста не из интернета!
Ответ(ы):
Гость:
В гости. Вот я решил пойти в гости. Но они жили далеко. Я пошел на остановку, и встетил там собаку. Она была без ошейника, и видно дворняшка. Сначала я просто прошел мимо, но она так смотрела на меня, что мне пришлось ее забрать. Я приехал к моим родственикам, с собачкой. Лена, мать Гоши мне запретила входить с собакой в дом, так как у Гоши алергия на шерсть. У меня было два варианта, либо бросить собаку на улице, либо уйти. Я выбрал второй вариант. Собачка была так рада, что я ее не оставил на улице! Я шел по дороге домой, и увидел мальчика. Он так посмотрел на собчку, что сразу захотел такую же, но у мамы мальчика не хвотало денег на нее. Я решил отдать собачонку в хорошие руки. Мальчик был так же рад, как и я за него. Когда мальчик вместе со своей собачкой вырос, он каждое лето приезжал ко мне на дачу. Мы с ним ездили рыбачить, купались в озере и многое другое...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Последовательность заданная формулой а n =-2 n +8 является арифметической прогресси??й найдите сумму её первых девяти членов
Английский язык