Ответ на загадку В полотняной стране по реке простыне плывет пароход То назад то вперед а за ним такая гладь ни морщинки не видать
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Ответ на загадку В полотняной стране по реке простыне плывет пароход То назад то вперед а за ним такая гладь ни морщинки не видать
Ответ(ы):
Гость:
Утюг. Вот как и надобыла
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