Ответ на загадку В полотняной стране по реке простыне плывет пароход То назад то вперед а за ним такая гладь ни морщинки не видать

Русский язык
Ответ на загадку В полотняной стране по реке простыне плывет пароход То назад то вперед а за ним такая гладь ни морщинки не видать
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Утюг. Вот как и надобыла
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Как сделатьколлаж по самопознанию на тему Правила честности
Ответить
Математика
-3 11/12-(-4 4/9), 4 5/17-6, 1 3/8-3 1/4, -2 14/15 - 1 19/45, -3 1/6-(-1 1/4)
Ответить
Английский язык
Teach, the pupils, to investigate, computers, problems, school - составить предложение
Ответить
Математика
Запиши уравнение снеизвес тным делителем, являющееся решением данной задачи. Мам?? купила карандашей в 3 раза больше, чем ручек. Сколько ручек купи...
Ответить
Русский язык
Разделите слово Серёжкиной для переноса.
Ответить