Как сделатьколлаж по самопознанию на тему Правила честности

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Сочинение у меня есть любимая игрушка маленькая зайчиха мне подарили её на новый год она маленькая красивая далина у хая и забавная я с ней играю в одиночку иногда с ней сплю это игрушка у меня самая любимая потому что мне её подарили родители а подарки от родителей