Номер 750. Приведите дроби к общему знаменателю и выполните действия. Помогите пожалуйста
Математика
Номер 750. Приведите дроби к общему знаменателю и выполните действия. Помогите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
1/2 + 5/7 = 7/14 + 10/14 = 17/14 = 1 3/4 4/5 + 1/6 = 24/30 + 5/30 = 29/30 1/2 - 1/3 = 3/6 - 2/6 = 1/6 1/3 - 1/4 = 4/12 - 3/12 = 1/12 2/3 - 1/5 = 10/15 - 3/15 = 7/15 5/7 - 2/3 = 15/21 - 14/21 = 1/21
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