Помогите по русскому языку 524 упр ,глаголы как найти
Русский язык
Помогите по русскому языку 524 упр ,глаголы как найти
Ответ(ы):
Гость:
Петух печёт-глагол(что делает?)-почеркнуть с 2линями шьёт-глагол
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