Образуйте если возможно формы единственного или множественного числа. Ненастье,зима,вьюги,хлопья,землю,звери,берлогу,белочка,жилья. Пожалуйста помогите

Русский язык

Образуйте если возможно формы единственного или множественного числа. Ненастье,зима,вьюги,хлопья,землю,звери,берлогу,белочка,жилья. Пожалуйста помогите

Автор: Гость