Образуйте если возможно формы единственного или множественного числа. Ненастье,зима,вьюги,хлопья,землю,звери,берлогу,белочка,жилья. Пожалуйста помогите
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Образуйте если возможно формы единственного или множественного числа. Ненастье,зима,вьюги,хлопья,землю,звери,берлогу,белочка,жилья. Пожалуйста помогите
Ответ(ы):
Гость:
Ненастье - ненастья; зима - зимы; вьюга - вьюги; хлопья - нет ед.числа; земля - земли; зверь - звери; берлога - берлоги; белочка - белочки; жилье - нет мн. числа.
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