X^2-2x-y^2-2y пожалуйста помогите
Алгебра
X^2-2x-y^2-2y пожалуйста помогите
Ответ(ы):
Гость:
X²- 2x-y²-2y=(x²-y²)-(2x+2y)=(x+y)(x-y)-2(x+y)=(x+y)(x-y-2).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Черчение
Математика
№2 Валя и Вера собрались варить варенье из 2,5 кг смородины. По рецепту на 2 кг ягод нужно 3 кг сахара. Валя сказала , что им потребуется 3,75 кг с...
Математика
Математика
Универмаг в ноябре продал товаров на 621 тысяч рублей, что на 15 % больше чем в октябр??. На какую сумму были проданы товары в октябре? №4 Масса 8 ...
Русский язык