1)2,6*5+14,7*2,2-26,4:2= 2) 0,25:0,5-7,2*4-2,3*1,7= по действия, вычеслять столбиком. Сама б решила, лен?? чет

Алгебра
1)2,6*5+14,7*2,2-26,4:2= 2) 0,25:0,5-7,2*4-2,3*1,7= по действия, вычеслять столбиком. Сама б решила, лен?? чет
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 2,6*5+14,7*2,2-26,4:2 1) 2,6*5= 13 2)14,7*2,2= 32,34 3)26,4:2= 13,2 4)13+32,34= 45,34 5) 45,34-13,2= 32,14 ответ:   32,14 2.  0,25:0,5-7,2*4-2,3*1,7 1)0,25:0,5 =  0,5 2)7,2*4 = 28,8 3)2,3*1,7 = 3,91 4)0,5-28,8 = −28,3 5)−28,3-3,91 = −32,21 Ответ:  −32,21
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