Десять рабочих выполняют 5 деталей за 30 часов. Тогда за сколько часов пятнадцать р??бочих выпонят 10 таких же деталей?
Математика
Десять рабочих выполняют 5 деталей за 30 часов. Тогда за сколько часов пятнадцать р??бочих выпонят 10 таких же деталей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если 10 рабочих выполняют 5 деталей за 30 часов, то 1 деталь они выполнят за 6 часов. Таким образом, одна деталь - это 60 человекочасов. 10 деталей - 600 человекочасов. 15 человек 600 человекочасов сделают за 40 часов.
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