Десять рабочих выполняют 5 деталей за 30 часов. Тогда за сколько часов пятнадцать р??бочих выпонят 10 таких же деталей?

Гость: Гость:

Если 10 рабочих выполняют 5 деталей за 30 часов, то 1 деталь они выполнят за 6 часов. Таким образом, одна деталь - это 60 человекочасов. 10 деталей - 600 человекочасов. 15 человек 600 человекочасов сделают за 40 часов.