Путешественники,исследуя пустыни Африки,ночью могут услышать звуки,похожие на выстрелы.Объясните происхождение и причину возникновения подобных звуков.
География
Путешественники,исследуя пустыни Африки,ночью могут услышать звуки,похожие на выстрелы.Объясните происхождение и причину возникновения подобных звуков.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверное, это лопаются камни от перепада температур. В пустыне днем на солнце очень жарко, а после захода солнца температура резко падает.
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