Дайте полную характеристику атому химического элемента с порядковым номером 25
Химия
Дайте полную характеристику атому химического элемента с порядковым номером 25
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Химический знак- Mn(марганец) Заряд ядра= +25 Число электронов=25 Атомная масса=55г/моль Число нейтронов=30 Группа 7 Период 4 малый
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Укажите свойства,по которым вирусы относят к живому: а) отсутствие собственных си??тем,способных синтезировать белки; б) возможность кристаллизации...