Дайте полную характеристику атому химического элемента с порядковым номером 25

Химия
Дайте полную характеристику атому химического элемента с порядковым номером 25
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Химический знак- Mn(марганец) Заряд ядра= +25 Число электронов=25 Атомная масса=55г/моль Число нейтронов=30 Группа 7 Период 4 малый
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