Укажите свойства,по которым вирусы относят к живому: а) отсутствие собственных си??тем,способных синтезировать белки; б) возможность кристаллизации; в) наличие собственного наследственного материала; г) наличие органелл
Биология
Укажите свойства,по которым вирусы относят к живому: а) отсутствие собственных си??тем,способных синтезировать белки; б) возможность кристаллизации; в) наличие собственного наследственного материала; г) наличие органелл
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) этот ответ будем верным,ведь вирусы это как паразиты живут за счет хозяина
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