Укажите делимое и делитель в частном: а) (254+781):(97-92) б) (3-а):m
Математика
Укажите делимое и делитель в частном: а) (254+781):(97-92) б) (3-а):m
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) (254+781):(97-92) (254+781)-делимое (97-92)-делитель б) (3-а):m (3-а)-делимое m-делитель Делимое это то,что делят,а делитель то,на что делят.
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