Помогите ответить на это письмо на английском! Очень надо. Привет Мартин, Хочу р??ссказать тебе о моей новой школе. В ней есть много интересных занятий и кружков. В качестве факультатива я выбрал Школьный Английский Театр. По...

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Помогите ответить на это письмо на английском! Очень надо. Привет Мартин, Хочу р??ссказать тебе о моей новой школе. В ней есть много интересных занятий и кружков. В качестве факультатива я выбрал Школьный Английский Театр. Помнишь, у нас были уроки драмы в нашей школе в Лондоне. В моей русской школе ист таких занятий, но есть кружок Английского театра. В этом месяце мы ставим «Тома Соера» по Марку Твену. Режиссер-постановщик. наш учитель английского, предложил мне сыграть Тома Соера! Это действительно здорово! Первое время я немного волновался. По после нескольких репетиций все было нормально. Теперь я не стесняюсь. Я знаю слова, как настоящий актер. Мои одноклассники помогают мне играть мою роль профессионально. Как твои дела? Как наши одноклассники и учителя? Напиши и расскажи мне про всех. С наилучшими пожеланиями, Джимми

Автор: Гость