Помогите ответить на это письмо на английском! Очень надо. Привет Мартин, Хочу р??ссказать тебе о моей новой школе. В ней есть много интересных занятий и кружков. В качестве факультатива я выбрал Школьный Английский Театр. По...
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Помогите ответить на это письмо на английском! Очень надо. Привет Мартин, Хочу р??ссказать тебе о моей новой школе. В ней есть много интересных занятий и кружков. В качестве факультатива я выбрал Школьный Английский Театр. Помнишь, у нас были уроки драмы в нашей школе в Лондоне. В моей русской школе ист таких занятий, но есть кружок Английского театра. В этом месяце мы ставим «Тома Соера» по Марку Твену. Режиссер-постановщик. наш учитель английского, предложил мне сыграть Тома Соера! Это действительно здорово! Первое время я немного волновался. По после нескольких репетиций все было нормально. Теперь я не стесняюсь. Я знаю слова, как настоящий актер. Мои одноклассники помогают мне играть мою роль профессионально. Как твои дела? Как наши одноклассники и учителя? Напиши и расскажи мне про всех. С наилучшими пожеланиями, Джимми
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Hi, Martin, I want to tell you about my new school. It has a lot of interesting activities and clubs. As an elective, I chose English Theatre School. Remember, we had drama lessons at our school in London. In my Russian school ist such studies, but there is a circle of the English theater. This month we put the "Tom Sawyer" by Mark Twain. Directed by. our English teacher, invited me to play Tom Sawyer! It's really cool! At first I was a little worried. As after several rehearsals, everything was normal. Now I'm not ashamed. I know the words, like a real actor. My classmates help me to play my role professionally. How are you? As our classmates and teachers? Write and tell me about all. Regards, Jimmy
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