В чем заключался «нулевой вариант» и почему Брежнев и Андропов на него не согласи??ись?

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В результате недоработок по договору ОСВ-2 (Об ограничении стратегических вооружений) между США и СССР, где было прописано ограничение общих объемов ядерного оружия и ракетной техники, но не было ни слова о принципах размещения ядерного оружия, возникли недопонимания между странами в свою пользу, а именно: 1) Модернизация (концентрация) СССР ракет среднего радиуса действия в наиболее опасных точках. 2) По решению НАТО размещение в Западной Европе новейших американских ракет «Першинг-2» и «Томагавк» с целью подстраховки против СССР. В результате этого создалась двоякая ситуация. С одной стороны, две сверхдержавы СССР и США подписали договор о разоружении, а с другой стороны «подстраховались» на всякий случай, разместив свои ракеты в стратегически важных точках. Тогда Новый президент США Рональд Рейган предложил в 1981 году так называемый «нулевой вариант». Он предлагал вывезти из Европы все советские и американские ядерные ракеты. Но забыл упомянуть, что британские и французские ракеты остаются, и они направлены на СССР. Именно поэтому Брежнев и Андропов отказались от «нулевого варианта».