Кто поможет в поздний час.Упр.514
Математика
Кто поможет в поздний час.Упр.514
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)так 4 + 8 = 12 або 7 + 14 2)так 3 +5 =8 вісім ділится на 4 а 3 і 5 не ділится
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