Could you tell me how to recievi the interrogative and the negative of HAVE GOT TO...?
Английский язык
Could you tell me how to recievi the interrogative and the negative of HAVE GOT TO...?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Have/has+ you, we, they, he, she, it + got to Have you/we/they got to......? Has he/she/it got to.....? Have/has + not + got to I, we, they haven't got to........ He, she, it hasn't got to...........
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