В понедельник в магазин привезли 8 пачек по 10 книг в каждой,в среду-12 таких же пачек.На сколько больше книг привезли в среду, чем в понедельник?

Математика

В понедельник в магазин привезли 8 пачек по 10 книг в каждой,в среду-12 таких же пачек.На сколько больше книг привезли в среду, чем в понедельник?

Автор: Гость