В понедельник в магазин привезли 8 пачек по 10 книг в каждой,в среду-12 таких же пачек.На сколько больше книг привезли в среду, чем в понедельник?
Математика
В понедельник в магазин привезли 8 пачек по 10 книг в каждой,в среду-12 таких же пачек.На сколько больше книг привезли в среду, чем в понедельник?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12-8=4 пачки-в среду больше 4*10=40книг Ответ:На 40 книг больше в среду
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