Скласти невелику розповідь у якій доречно використано народний вислів - Хто літом працює , взимку не голодує

Українська мова
Скласти невелику розповідь у якій доречно використано народний вислів - Хто літом працює , взимку не голодує
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цього літа, ми з батьками, їздили у село до бабусі. Спочатку ми відпочивали, ходили с татом на рибалку, купалися в річці. А одного дня бабуся попросила допомогти її на огороді, я так не хотів. Це ж літо, пора, коли треба відпочівати, але бабуся мені сказала: -Хто літом працює, взимку не голодує. Ти ж любиш пити яблучний сік, який ми з дідусем робимо влітку, огірки і помідори ,які я закриваю в банки. Так треба працювати для цього. Після бабусених слів, я завжди їй допомагаю. (если есть ошибки, прошу прощение)
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