Скласти невелику розповідь у якій доречно використано народний вислів - Хто літом працює , взимку не голодує

Гость: Гость:

Цього літа, ми з батьками, їздили у село до бабусі. Спочатку ми відпочивали, ходили с татом на рибалку, купалися в річці. А одного дня бабуся попросила допомогти її на огороді, я так не хотів. Це ж літо, пора, коли треба відпочівати, але бабуся мені сказала: -Хто літом працює, взимку не голодує. Ти ж любиш пити яблучний сік, який ми з дідусем робимо влітку, огірки і помідори ,які я закриваю в банки. Так треба працювати для цього. Після бабусених слів, я завжди їй допомагаю. (если есть ошибки, прошу прощение)