Фермер засеял 2/7 поля, площадь которого равна 14га. Сколько гектаров поля фермер засеял подсолнечником?
Математика
Фермер засеял 2/7 поля, площадь которого равна 14га. Сколько гектаров поля фермер засеял подсолнечником?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14*(2/7)=4 га-засеяно
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