Помогите пожалуйста с заданием "Проверти свои знания"
География
Помогите пожалуйста с заданием "Проверти свои знания"
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Гость:
Немцы. нордическая раса. язык немецкий. религия - Христианство и Иудаизм. турки. европеоидная раса. язык турецкий. религия - ислам. азербайджанцы. Европеоидная раса (Каспийский подтип). Язык Азербайджанский. Религия бо льшинство мусульмане-шииты, меньшинство составляют мусульмане-сунниты
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