На графике линейной пропорциональности лежит точка 3 -1.5 запишите формулу прямой этой прямой пропорциональности.

Математика
На графике линейной пропорциональности лежит точка 3 -1.5 запишите формулу прямой этой прямой пропорциональности.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y=kx формула прямой пропорциональности -1.5=3k k=-1.5:3 k=-0.5 y=-0.5x
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