Спишите,вставляя в предложения подходящие по смыслу глаголы.Подчеркните слова автора. 1.《Шевелите лапками!》 - .... утка, поварачиваясь к утятам. 2.《какой он большой и несуразный!》- ... злая утка. 3.Утка-мать ... : 《Он нек...
Русский язык
Спишите,вставляя в предложения подходящие по смыслу глаголы.Подчеркните слова автора. 1.《Шевелите лапками!》 - .... утка, поварачиваясь к утятам. 2.《какой он большой и несуразный!》- ... злая утка. 3.Утка-мать ... : 《Он некрасив, но плавает лучше других》. 4.《Слишком велик》, -... куры. 5.Дикие гуси ... : 《Это что за птица?》. 6.《Я такой гадкий, что даже собаке противно меня съесть》, - ... утёнок. 7. 《Умеешь ли ты выгибать спину и мурлыкать?》- ... кошка. СЛОВА ДЛЯ СПРАВОК:ПОДУМАЛ СКОМАНДОВАЛА ПОИТЕРИСОВАЛАСЬ ПРОШИПЕЛА ВОЗРАЗИЛА СКАЗАЛИ СПРОСИЛИ СКАЖИТЕ ПЛИЗ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. "Шевелите лапками!" - скомандовала утка, поварачиваясь к утятам. 2. "Какой он большой и несуразный!"- прошипела злая утка. 3. Утка-мать возразила: "Он некрасив, но плавает лучше других". 4. "Слишком велик", - сказали куры. 5. Дикие гуси спросили: "Это что за птица?". 6. "Я такой гадкий, что даже собаке противно меня съесть", - подумал утёнок. 7. "Умеешь ли ты выгибать спину и мурлыкать?"- поинтересовалась кошка. (Слова автора выделены жирным шрифтом.)
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