Какие 7 районов граничат с МКАДом? ( Перечислить по часовой стрелке, начиная с севе??а). Помогите очень надо!!!!!!!!
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Какие 7 районов граничат с МКАДом? ( Перечислить по часовой стрелке, начиная с севе??а). Помогите очень надо!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Балашиха 2) Видное 3) Красногорск 4) Люберцы 5) Лыткарино 6) Мытищи 7) Щербинка
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