Какие 7 районов граничат с МКАДом? ( Перечислить по часовой стрелке, начиная с севе??а). Помогите очень надо!!!!!!!!

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Какие 7 районов граничат с МКАДом? ( Перечислить по часовой стрелке, начиная с севе??а). Помогите очень надо!!!!!!!!

Автор: Гость