В каких странах Европы происходят землетрясения
География
В каких странах Европы происходят землетрясения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Японии, в Китаи часто. в Индонезии
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