Хто розпотав першу світову війну
История
Хто розпотав першу світову війну
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
01.08.1914 – розпочалася Перша світова війна 28 червня 1914 р. у м. Сараєво сербський студент Гаврило Принцип убив спадкоємця австро-угорського престолу, ерцгерцога Франца Фердинанда.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Укажите свойства,по которым вирусы относят к живому: а) отсутствие собственных си??тем,способных синтезировать белки; б) возможность кристаллизации...
Другие предметы
Какие 7 районов граничат с МКАДом? ( Перечислить по часовой стрелке, начиная с севе??а). Помогите очень надо!!!!!!!!
Математика