Помогите это в сделать кто чё сможет пожалуйста заранее спасибо
Информатика
Помогите это в сделать кто чё сможет пожалуйста заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7. рост: 4 условия, плаванье 3 условия. 8.С. 9. плохо видно
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