Не большое сочинение на тему "Если вы удачно выберете труд и вложите в него свою душу, то счастье само вас отыщет"

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Сочинение Тема: Если вы удачно выберете труд и вложите в него свою душу, то счастье само вас отыщет У каждого человека от природы имеются индивидуальные способности и задатки. У каждого - своя профессиональная предрасположенность. Жаль, что это не всегда учитывается при выборе профессионального учебного заведения, куда выпускники школы поступают. Психологи утверждают, что у каждого из нас есть склонность к определенному профессиональному типу. Перечислю. Первый - "Человек-природа" (профессии, подходящие предтавителям этого типажа: зоотехник, агроном, ветеринар, биолог и т.п.). Второй тип - "Человек-знаковый образ" (бухгалтер, математик, физик, экономист и т.п.) Третий тип - "Человек-техника" (оператор ЭВМ, инженер, электрик, автослесарь, наладчик станков и т.п.). Четвертый тип - "Человек-Художественный образ" (актер, режиссер, художник-оформитель, дизайнер и т.п.). Пятый тип - "Человек-Человек" (учитель, врач, психолог, продавец-консультант, менеджер и пр.) Так вот. Как правило, каждый из нас более предрасположен либо к одному, либо к двум из перечисленных типов профессий. Когда ты выбираешь подходящий тебе, высока вероятность того, что работать ты будешь "с душой", а профессия станет призванием и хобби. Если выбрать профессию, которая тебе противопоказана, ты будешь заниматься нелюбимым делом, причем делать это через силу, ломая и преодолевая себя самого. А это путь к ощущениям безысходности, неудачливости, собственной неполноценности. Таким образом, е сли вы удачно выберете труд и вложите в него свою душу, то счастье само вас отыщет!