1) 23-4x=8X+15 2) -25=5+x 3) -18+10x=5x+2 4) -11x+8=-8-5x 5) 25-2x=x+1 Помогите пожалуйста решить эти линей??ые уравнение
Алгебра
1) 23-4x=8X+15 2) -25=5+x 3) -18+10x=5x+2 4) -11x+8=-8-5x 5) 25-2x=x+1 Помогите пожалуйста решить эти линей??ые уравнение
Ответ(ы):
Гость:
1). 23-4х=8х+15 -4х-8х=15-23 -12х=-8 х=-8/-12 х- 2/3 _________________ 2). -25=5+х -х=5+25 -х=30 х=-30 _________________ 3). -18+10х=5х+2 10х-5х=2+18 5х=20 х=20:5 х=4 _________________ 4). -11х+8=-8-5х -11х+5х=-8-8 -6х=-16 х=-16/-6 х=-8/3 х=-2 целых 2/3 _________________ 5). 25-2х=х+1 -2х-х=1-25 -3х=-24 х=-24/-3 х=8
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