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1+2x=0 спасите, затупил
Математика
1+2x=0 спасите, затупил
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Ответ(ы):
Гость:
3x=0 x=0/3 x=0 ответ:0 ревндшгрешгвр
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