Вычисли 92-29/7= 35+35= 42/2*3=

Математика
Вычисли 92-29/7= 35+35= 42/2*3=
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)9 ,2)70 ,3)63 наверно так
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