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-1/3 и 2/-7 рациональные ли числа ?
Математика
-1/3 и 2/-7 рациональные ли числа ?
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Эти числа рациональные.
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