Перенести слова учительница рабочие ошибки морковка лейка коньки

Гость: Гость:

У- чительница, учи- тельница, учитель- ница, учительни- ца. Ра- бочие, рабо- чие, рабочи- е. О- шибки, ошиб- ки. Мор- ковка, морков- ка. Лей- ка. Конь- ки. При преносе слов нельзя оставять в конце строки или переносить на другую строку часть слова, не составляющую слога.