Перенести слова учительница рабочие ошибки морковка лейка коньки

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Перенести слова учительница рабочие ошибки морковка лейка коньки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У- чительница, учи- тельница, учитель- ница, учительни- ца. Ра- бочие, рабо- чие, рабочи- е. О- шибки, ошиб- ки. Мор- ковка, морков- ка. Лей- ка. Конь- ки. При преносе слов нельзя оставять в конце строки или переносить на другую строку часть слова, не составляющую слога.
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