Запишите уравнения реакций: Этилен--gt;Этанол--gt;Этаналь Этанол--gt;Этилен--gt;Эти??енгликоль

Химия
Запишите уравнения реакций: Этилен--gt;Этанол--gt;Этаналь Этанол--gt;Этилен--gt;Эти??енгликоль
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С2H4 + H2O = C2H5OH C2H5OH + CuO = CH3 - COH + Cu + H2O C2H5OH =  C2H4 + H2O 3C2H4 + 2KMnO4 + 4H2O=3C2H4(OH)2 + 2MnO2(осадок) + 2 KOH
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