Почему, на ваш взгляд, спасательные воинские формирования согласно Женевским кон??енциям не предназначены для участия в боевых действиях?
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Почему, на ваш взгляд, спасательные воинские формирования согласно Женевским кон??енциям не предназначены для участия в боевых действиях?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому-что они не для воин !
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